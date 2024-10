Han L.* (23) konnte gleich nach der Tat verhaftet werden. Foto: zVg 1/5

Seine Tat lässt fassungslos zurück. Gleichzeitig wirft sie viele Fragen auf: Kaltblütig stach der chinesische Student Han L.* (23) am Dienstagmittag im Zürcher Kreis 11 mit einer Stichwaffe auf drei Hortkinder ein. Einen Buben verletzt der Angreifer schwer, zwei mittelschwer. Kurz darauf verhaftet die Stadtpolizei Zürich den Asiaten. Das Motiv hinter seiner Tat? Am Folgetag weiterhin unklar.

Vor Ort wird am Mittwoch jedoch klar, wie stark der Angriff auf die Schwächsten unserer Gesellschaft die Anwohner beschäftigt: Viele Eltern begleiten ihre Kinder, die Stimmung wirkt gedrückt. Niemand kann oder will etwas über den schrecklichen Vorfall erzählen. Den Kinderhort schirmen mehrere Polizisten ab.

Speziell: Der Festgenommene wohnt in der unmittelbaren Umgebung des Hortes in einem Studentenwohnheim. Die Bewohner beschreiben ihn als «zurückgezogen». Eine der Nachbarinnen sagt zu Blick: «Er war sehr ruhig, und man hat nie etwas von ihm gehört. Ich habe auch nie mitgekriegt, dass er Besuch bekommen hat. Normalerweise hört man, wenn jemand bei den Nachbarn ein und aus geht.» Viele andere Bewohner des Hauses können kaum etwas oder nichts über den jungen Chinesen sagen.

«Schüchterner Mann»

Über den jungen Chinesen ist weiter bekannt, dass er seinen Master in Computerlinguistik und Sprachtechnologie an der Universität Zürich macht. Blick konnte am Mittwoch mit Mitstudentinnen sprechen. Dort heisst es, es seien bereits Gerüchte herumgegangen, dass Han L. der mutmassliche Täter sein könnte. Eine Mitstudentin, die mehrere Kurse mit ihm belegte, erklärt: «Wir stehen alle unter Schock. Er war so ein freundlicher und schüchterner Mann.» Weiter sagt die junge Frau: «Wir sollen jetzt wie gewöhnlich weiterstudieren. Doch das fällt schwer.»

Eine andere Mitstudentin von L. aus dem ersten Semester sagt zu Blick: «Wir sind alle schockiert, sogar traumatisiert.» Den mutmasslichen Täter Han L. beschreibt sie so: «Er war offensichtlich schüchtern und introvertiert. Er sprach nicht viel.»

Sommer 2023

Auch die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich bestätigt am frühen Mittwochnachmittag, dass es sich beim Angreifer um einen chinesischen Studenten handelt. Er halte sich seit Sommer 2023 zu Studienzwecken in der Schweiz auf. Auf seinem Facebook-Profil gibt der junge Mann nicht viel preis. Nur, dass er aus der Millionenstadt Chengdu stamme.

Viel aktiver war Han L. jedoch auf Instagram unterwegs: Unmittelbar vor seiner Tat postete er unter einem Beitrag 15 Bilder. Darunter etwa einen wirren Text, der an eine verflossene Liebe gerichtet zu sein scheint. Gleich darauf folgen Bilder, die die Grossmacht China feiern. Unterlegt sind diese mit dem Song «Coeurs de l'Armée Rouge Chinoise». Seine Tat verübte der junge Mann ausgerechnet am chinesischen Nationalfeiertag, dem 1. Oktober.

Der Patriot

Auch sonst zeigt sich Han L. patriotisch. Vor wenigen Tagen postete er einen Mail-Screenshot über eine Veranstaltung zur Souveränität von Taiwan an der Uni Zürich. Er schreibt: «Schande über die Unabhängigkeit von Taiwan. Die Provinz Taiwan gehört zu China.»

Laut der Oberstaatsanwaltschaft zeigte sich der Beschuldigte bei der Einvernahme geständig. Hinweise auf Mit- oder Nebentäter gebe es keine. Die Staatsanwaltschaft stellte einen Antrag auf Anordnung einer U-Haft. Das Zwangsmassnahmengericht entscheidet nun über den Antrag.

Trotz dieses beklemmenden Vorfalls gibt es ein Aufatmen: Alle drei verletzten Buben sind am Mittwoch ausser Lebensgefahr.

* Name geändert