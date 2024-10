Am Dienstagmittag griff ein Mann im Kreis 11 mehrere Kinder an und verletze sie dabei. Der mutmassliche Täter konnte festgenommen werden.

Kurz nach 12 Uhr wurde die Stadtpolizei Zürich über ein Gewaltdelikt an der Berninastrasse orientiert. Bilder zeigen den Grosseinsatz, schwerbewaffnete Beamte waren bis am Nachmittag vor Ort. Wie die Stadtpolizei um 14 Uhr mitteilt, war es zu einem Gewaltdelikt gekommen.

Ein Mann hatte mehrere Kinder angegriffen, drei wurden verletzt. Über die Schwere der Verletzungen gebe man aktuell keine Auskunft, heisst es auf Blick-Anfrage. Der mutmassliche Täter wurde festgenommen.

Ein Augenzeuge hat die Festnahme beobachtet. Zu Blick sagt er: «Ich habe plötzlich Kindergeschrei gehört, richtig mit Angst. Ich ging ans Fenster. Und habe gesehen, wie zwei Personen einen Mann auf den Boden gedrückt haben.» Eine Frau habe die Kinder auf die andere Strassenseite gezogen. «Ich habe kein Messer gesehen, aber die Leute unten auf der Strasse haben von einem Messer gesprochen», erklärt der Zeuge weiter. Der Verhaftete habe Englisch gesprochen und hatte offenbar einen Zettel bei sich.

«Sein Sohn geht in diesen Hort»

Wie ein Blick-Reporter vor Ort berichtet, kam ein Vater und rannte unter der Absperrung durch: «Sein Sohn geht in diesen Hort – wir haben noch keine Infos, was passiert ist und wie es ihm geht. Er hat Panik und will wissen, was los ist», sagt eine Kollegin des Vaters. Laut Reporter drang um kurz vor 15 Uhr ein Einsatzkommando in ein weiteres Haus ein.

Kurz darauf kann Blick mit dem Mann sprechen. «Ich weiss nicht, ob es meinem Sohn gut geht! Die Polizei hat mich wieder weggeschickt. Ich weiss nicht, wo mein Sohn ist, sie haben mir nur gesagt, dass er unverletzt ist, aber ich kann nicht zu ihm», sagt er sichtlich aufgewühlt.

Anwohner berichten derweil von weiträumigen Absperrungen, die Fenster eines Gebäudes wurden mit Folie abgeklebt.

