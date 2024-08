Ein Messerangriff erschüttert am Freitagabend die deutsche Stadt Siegen (D): Eine Frau (32) verletzte in einem Bus fünf Menschen mit der Stichwaffe. Drei Opfer schweben aktuell in Lebensgefahr.

Die Polizei steht mit einem Grossaufgebot im Einsatz.

Janine Enderli Redaktorin News

Schon wieder ein Messer-Angriff in Deutschland: Am Freitagabend griff eine 32-Jährige in einem Bus in der deutschen Stadt Siegen mit einer Stichwaffe mehrere Menschen an. Sie verletzte fünf Personen teils schwer. Laut einem Bericht der «Bild» befinden sich drei Opfer in Lebensgefahr.

Gemäss deutschen Medien hielten sich zur Tatzeit mindestens 40 weitere Passagiere in dem Bus auf. Weiter heisst es, dass der Bus auf dem Weg zu einem Stadtfest war.

Die Polizei konnte die 32-Jährige mittlerweile festnehmen. Ein terroristisches Motiv stehe derzeit nicht im Vordergrund, teilte die Polizei mit. Laut der «Siegener Zeitung» gibt es konkrete Hinweise darauf, dass die mutmassliche Täterin unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln stand. Es bestehe derzeit keine weitere Gefahr für die Bevölkerung.