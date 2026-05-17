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Crash in Weiach ZH
Zwei Verletzte nach heftiger Kollision auf der Glattfelderstrasse

Am Samstagabend prallten in Weiach ZH zwei Autos zusammen. Beide Lenkenden wurden verletzt.
Publiziert: vor 13 Minuten
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