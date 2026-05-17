DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Schweiz
Zürich
Weiach ZH: Zwei Verletzte nach heftiger Kollision
Crash in Weiach ZH
Zwei Verletzte nach heftiger Kollision auf der Glattfelderstrasse
Am Samstagabend prallten in Weiach ZH zwei Autos zusammen. Beide Lenkenden wurden verletzt.
Publiziert: vor 13 Minuten
Teilen
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Meistgelesen