1/4 Am Bahnhof Winterthur kommt es zu chaotischen Szenen.

Marian Nadler Redaktor News

«Ab Winterthur Richtung Zürich geht gar nichts mehr»: Das meldet eine Leserreporterin Blick am Freitagvormittag. Auf einem Video sind dichtgedrängte Menschenmassen auf einem Bahnsteig zu sehen.

Und tatsächlich: Die SBB melden einen Unterbruch des Bahnverkehrs auf der Strecke von Effretikon nach Winterthur zwischen Kemptthal und Winterthur. Grund ist eine Fahrleitungsstörung.

Reisende müssen mehr Zeit einplanen

«Die Leute sind wütend und schmeissen bereits Sachen herum. Sogar der Ersatzzug über Bülach musste jetzt abgesagt werden», berichtet die Leserreporterin weiter. Darunter Dosen und Flaschen. «Ich bin seit drei Stunden unterwegs. In St. Gallen gab es bereits Probleme. Ich will doch nur an den Zürcher Hauptbahnhof. Jetzt sitze ich hier in einem Cafe und muss warten.» Gemäss SBB soll die Einschränkung noch bis 14 Uhr andauern.

Betroffen sind die Linien EC, IC1, IC5, IC8, IC81, IR13, IR75, S7, S8, S11, S12, S23 und S24. Reisende müssen sich auf Verspätungen und Ausfälle gefasst machen.