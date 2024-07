Stadt Winterthur wird fast flächendeckend zur blauen Zone

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Anwohnenden in den Winterthurer Quartieren sollen so «vom Parkierungsdruck durch den Pendelverkehr entlastet werden», teilte die Stadt an der Grenze zum Kanton Thurgau am Montag mit.

Am 1. September werden die Signale an den Stadteingängen enthüllt, heisst es in der Mitteilung weiter. Anwohnende könnten demnach für eine Jahrespauschale von 710 Franken eine Kombikarte für Tags- und Nachtgebühren erhalten, was gegenüber der heutigen Nachtparkgebühren einen Aufschlag von 50 Franken bedeuten würde.

Die neuen blauen Zonen kosten gemäss der Mitteilung der Stadt Winterthur knapp 1,2 Millionen Franken. Die Zahl der Parkplätze im öffentlichen Raum bliebe praktisch unverändert bei 5500.