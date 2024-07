Mann verletzt Ehefrau bei Streit lebensgefährlich

In Winterthur griff ein 73-Jähriger am Sonntag seine 65-jährige Ehefrau an. Sie schwebt in Lebensgefahr, der Ehemann wurde festgenommen.

Ein 73-Jähriger hat seine Ehefrau bei einem Streit in einer Winterthurer Wohnung verletzt. (Archivbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Ein älterer Mann hat bei einem Streit in einer Wohnung in Winterthur in der Nacht auf Sonntag seine Ehefrau tätlich angegriffen und sie dabei in Lebensgefahr gebracht. Der Mann wurde festgenommen, wie die Kantonspolizei Zürich am Sonntagnachmittag mitteilte.

Die Meldung über den Streit in einer Wohnung ging bei der Stadtpolizei Winterthur kurz nach Mitternacht ein. In der Wohnung trafen die Beamten auf eine verletzte 65-jährige Schweizerin und ihren 73-jährigen Ehemann.

Laut ersten Erkenntnissen der Polizei kam es im Verlaufe des Tages zu verbalen Streitigkeiten zwischen dem Paar. Gegen Mitternacht eskalierte die Situation, wie es in der Mitteilung heisst.

Der Hergang sowie die Hintergründe der Tat seien zurzeit nicht geklärt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen, welche durch die Kantonspolizei Zürich sowie durch die Staatsanwaltschaft I für Gewaltdelikte geführt werden, teilte die Polizei weiter mit.