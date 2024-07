Bei einer Kollision zwischen einer S-Bahn und einem Auto in Reutlingen ZH ist am Montag ein 78-jähriger Schweizer verstorben. Die Stadtpolizei Winterthur sucht Zeugen.

Tödlicher Unfall in Reutlingen ZH

Kurz nach 15.30 Uhr kam es auf dem Bahngleis unweit des Bahnübergangs Stadlerstrasse in Reutlingen ZH zur Kollision zwischen einer S-Bahn und einem Auto. Nach ersten Erkenntnissen der Stadtpolizei Winterthur stand das Fahrzeug bereits auf dem Gleis, als der Zug von Oberwinterthur her nahte, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der Lokführer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und erfasste das stehende Auto. Der Lenker, ein 78-jähriger Schweizer, verstarb noch auf der Unfallstelle. Aufgrund des Spurenbildes geht die Polizei im Moment davon aus, dass der Mann vorgängig aus noch unbekannten Gründen von der Strasse abkam und auf den Gleisen zum Stillstand kam.

Die Insassinnen und Insassen der S-Bahn blieben unverletzt. Der Bahnbetrieb zwischen Oberwinterthur und Seuzach musste eingestellt werden. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis zirka 21 Uhr. Warum genau es zum Unfall kam, wird abgeklärt. Die Winterthurer Stadtpolizei sucht Personen, die Angaben zum Vorfall machen können.