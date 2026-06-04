Polizeikonvois und Absperrungen in der Zürcher Innenstadt: Am Donnerstag tagt Donald Trump Jr. beim «Global Economic Roundtable» im Zunfthaus zur Saffran. Der Zusammenhang mit dem Einsatz ist noch unklar.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Polizeieinsatz in Zürich während des Besuchs von Donald Trump Jr.

Konvoi und Hunde vor Zunfthaus zur Saffran gesichtet

Exklusives Treffen: Vertreter aus Rohstoff-, Logistik-, Finanzsektor dabei

Am Donnerstagmittag ist es in der Zürcher Innenstadt zu einem auffälligen Polizeieinsatz gekommen. Ein Konvoi mit mehreren Fahrzeugen wurde im Bereich der Münsterbrücke gesichtet und bewegte sich in Richtung Fraumünster, bevor Einsatzkräfte mit Hunden rund um das Zunfthaus zur Saffran auffielen. Gegenüber Blick berichtet ein Passant, dass vor dem Mandarin Hotel alles abgesperrt sei.

Der Zeitpunkt des Vorfalls fällt mit dem heutigen Besuch von Donald Trump Jr. in Zürich zusammen. Der Sohn des US-Präsidenten nimmt am exklusiven «Global Economic Roundtable» teil, der hinter verschlossenen Türen im Zunfthaus zur Saffran stattfindet.

Zunfthaus abgeklebt

Dort treffen sich laut Organisatoren Vertreter aus Finanzwelt, Industrie und internationalen Infrastrukturprojekten zu Gesprächen über geopolitische Risiken und globale Kapitalströme. Wie Bilder zeigen, wurden die Fenster des Zunfthauses abgeklebt.

Nach Angaben der Reporterin sollen sich zudem einzelne Angehörige des US-Secret-Service in der Nähe des Zunfthaus zur Saffran aufhalten. Sie seien in dunklen Anzügen und Sonnenbrillen unterwegs und würden durch ihren amerikanischen Akzent auffallen.

Konvoi deutet auf Trump-Besuch an

Zu den Gästen zählen unter anderem hochrangige Manager und Investoren aus dem internationalen Rohstoff-, Logistik- und Finanzsektor. Organisiert wird das Treffen von der Netzwerkplattform Davos Lodge, die regelmässig Entscheidungsträger aus Politik und Wirtschaft zusammenbringt.

Ob der beobachtete Polizeikonvoi direkt mit dem Besuch in Zusammenhang steht, ist derzeit nicht bestätigt.