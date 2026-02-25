DE
Bei Illnau-Effretikon ZH
Hier hört man die Explosion

Am Mittwochnachmittag kam es in Illnau-Effretikon zu einer gewaltigen Explosion. In diesem Leservideo kannst du den Knall hören.
Publiziert: 20:23 Uhr
Explosion in Illnau-Effretikon ZH
