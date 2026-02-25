DE
Nach Explosion: Video zeigt Schäden in Illnau-Effretikon ZH
Nach Mega-Explosion
Video zeigt Zerstörung in Illnau-Effretikon ZH
Eine starke Explosion hat am Mittwoch die Region Illnau-Effretikon ZH erschüttert. Im Video siehst du, welche Schäden sie angerichtet hat.
Publiziert: vor 44 Minuten
Explosion in Illnau-Effretikon ZH
0:42
Video zeigt den Explosionsort
Hier hat es geknallt
0:38
Nach Mega-Explosion
Video zeigt Zerstörung in Illnau-Effretikon
0:45
Peter Rufibach zur Explosion
«So stark hat es noch nie geklöpft»
0:55
Junge Mutter aus der Region
«Bin sehr erschrocken, es war sehr emotional»
0:19
Blick-Reporter ist vor Ort
«Man hat den Knall bis Pfäffikon ZH gehört»
0:24
Video zeigt
Ambulanz und Polizei sind in Illnau-Effretikon ZH
0:16
Nach Explosion
Leservideo zeigt die Rauchwolke in Illnau-Effretikon ZH
