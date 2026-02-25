DE
Hier hat es geknallt: Video zeigt den Explosionsort
Video zeigt den Explosionsort
Hier hat es geknallt
Am Mittwochmittag erschüttert eine grosse Explosion den Raum Winterthur. Mehrere Leserreporter berichten von einem lauten Knall. Die Polizei ist im Einsatz.
Explosion in Illnau-Effretikon ZH
0:42
Video zeigt den Explosionsort
Hier hat es geknallt
0:38
Nach Mega-Explosion
Video zeigt Zerstörung in Illnau-Effretikon
0:45
Peter Rufibach zur Explosion
«So stark hat es noch nie geklöpft»
0:55
Junge Mutter aus der Region
«Bin sehr erschrocken, es war sehr emotional»
0:19
Blick-Reporter ist vor Ort
«Man hat den Knall bis Pfäffikon ZH gehört»
0:24
Video zeigt
Ambulanz und Polizei sind in Illnau-Effretikon ZH
