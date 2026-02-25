DE
Polizei informiert über Ursache
«Es wurden mehrere hundert Kilo Sprengstoff verbrannt»

Am Mittwochmittag erschüttert eine grosse Explosion den Raum Winterthur. Die Kantonspolizei Zürich informiert nun über die Ursache.
Publiziert: vor 40 Minuten
Explosion in Illnau-Effretikon ZH
