Schweiz
Zürich
Polizei zur Ursache: Mehrere hundert Kilo Sprengstoff verbrannt
Polizei informiert über Ursache
«Es wurden mehrere hundert Kilo Sprengstoff verbrannt»
Am Mittwochmittag erschüttert eine grosse Explosion den Raum Winterthur. Die Kantonspolizei Zürich informiert nun über die Ursache.
Publiziert: vor 40 Minuten
Explosion in Illnau-Effretikon ZH
0:42
Video zeigt den Explosionsort
Hier hat es geknallt
0:38
Nach Mega-Explosion
Video zeigt Zerstörung in Illnau-Effretikon
0:45
Peter Rufibach zur Explosion
«So stark hat es noch nie geklöpft»
0:55
Junge Mutter aus der Region
«Bin sehr erschrocken, es war sehr emotional»
0:19
Blick-Reporter ist vor Ort
«Man hat den Knall bis Pfäffikon ZH gehört»
