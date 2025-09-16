Zürich eröffnet am 1. Oktober eine temporäre Anlaufstelle für auswärtige Drogenabhängige an der Bederstrasse. Die Stadt reagiert damit auf den zunehmenden Drogenkonsum im öffentlichen Raum und bietet eine Alternative zu polizeilichen Wegweisungen.

Im Kreis 4 gibt es bald einen temporären Konsum-Raum für auswärtige Drogenabhängige. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Zürich eröffnet temporären Konsum-Raum für auswärtige Drogenabhängige an der Bederstrasse

Ziel ist Entlastung für Betroffene, öffentlichen Raum und Bevölkerung

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Stadt Zürich reagiert auf den zunehmenden Drogenkonsum im öffentlichen Raum: Am 1. Oktober eröffnet sie an der Bederstrasse temporär einen Konsum-Raum für auswärtige Drogenabhängige. Für auswärtige Abhängige fehle eine Alternative zum Konsum im öffentlichen Raum und zu polizeilichen Wegweisungen, teilte die Stadt am Dienstag mit.

Das bestehende Angebot der Kontakt- und Anlaufstellen (K&A) richtet sich nur an Stadtzürcherinnen und Stadtzürcher. Der «Raum für Konsum und Triage», wie er genau heisst, bietet auswärtigen Konsumierenden nun zunächst einen Rückzugsort. Anschliessend sollen die Abhängigen an ihre Herkunftsgemeinden vermittelt werden.

«Wir erhoffen uns eine nachhaltige Entlastung für die Betroffenen, den öffentlichen Raum und die Bevölkerung», so Sozialvorsteher Raphael Golta (SP). Der Drogenkonsum im Kreis 4 nahm über den Sommer weiter zu. Zudem dehnte sich der Hotspot von der Bäckeranlage weiter ins Quartier aus.