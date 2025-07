Ein aufmerksamer Bauer in Abtswind in Unterfranken führte die Polizei zu einem Drogenfund von 200 Kilogramm Kokain. Drei mutmassliche Händler wurden festgenommen.

Ganze zweihundert Kilo Kokain konnten in Bayern sichergestellt werden.

Verdächtige Personen an abgelegener Halle nahe Autobahn beobachtet

Dank eines Bauern gelang der Polizei im unerfränkischen Abtswind ein Drogenfund in Millionenhöhe. Wie das Landeskriminalamt in München berichtet, wurden 200 Kilogramm Kokain sichergestellt und drei mutmassliche Drogenhändler festgenommen. «Das ist schon ein beachtlicher Schlag», erklärte ein Sprecher des Landeskriminalamtes gegenüber «In Franken».

Der Vorfall ereignete sich am Montagabend im Landkreis Kitzingen. Der Bauer bemerkte verdächtige Personen an einer abgelegenen Halle nahe der Autobahn 3. Bei seiner Annäherung flohen die Verdächtigen. Die alarmierte Polizei traf vor Ort noch zwei Männer an und entdeckte Fahrzeuge mit französischen Kennzeichen sowie auffällige Metallbehälter.

Ein verhafteter Schweizer

Zunächst vermuteten die Beamten Geldautomatensprenger, doch ein Drogenspürhund identifizierte das Kokain in einigen der 20 Behälter. Der Strassenwert der sichergestellten Drogen wird auf etwa zehn Millionen Euro geschätzt.

Die Polizei nahm einen 49-jährigen Schweizer und einen 25-jährigen Franzosen fest. Kurz darauf wurde an der Anschlussstelle Wiesentheid ein weiterer 19-jähriger Franzose in einem Sportwagen gestoppt. Alle drei Verdächtigen befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Grosser Erfolg

Laut der Lokalzeitung geht die Ermittlungsgruppe von weiteren Beteiligten und Hintermännern aus. Die internationalen Ermittlungen laufen bereits. Der Fall zeigt die Bedeutung aufmerksamer Bürger bei der Bekämpfung des organisierten Drogenhandels. Die Polizei wertet den Einsatz als grossen Erfolg, da bei einer solch grossen Menge Kokain selten gleichzeitig Verdächtige festgenommen werden können.