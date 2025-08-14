Polizei verhaftet in Winterthur zwei mutmassliche Drogendealer

Bei einer Hausdurchsuchung stellte die Stadtpolizei Winterthur am Dienstag grössere Mengen verschiedener Drogen sowie Waffen und Bargeld sicher.
Foto: Stadtpolizei Winterthur
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
In der Wohnung der beiden Schweizer wurden unter anderem 1 Kilogramm Amphetamin, mehr als 500 Gramm Kokain, mehrere hundert Gramm Marihuana, rund 100 Gramm Haschisch, über 100 Gramm Ketamin, MDMA und halluzinogene Pilze sichergestellt, wie die Stadtpolizei Winterthur am Donnerstag mitteilte.
Zudem wurden über 2000 Franken Bargeld, mehrere Schusswaffen und verbotene Schlagringe sichergestellt. Die Polizei durchsuchte die Wohnung im Auftrag der Staatsanwaltschaft.