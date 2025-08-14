Polizei verhaftet in Winterthur zwei mutmassliche Drogendealer

Die Stadtpolizei Winterthur hat am Dienstag einen 41-jährigen Mann und seine gleichaltrige Partnerin verhaftet und wegen des Verdachts auf Drogenhandel angezeigt. Bei einer Hausdurchsuchung wurden grössere Mengen Drogen sowie Bargeld und Waffen gefunden.

Bei einer Hausdurchsuchung stellte die Stadtpolizei Winterthur am Dienstag grössere Mengen verschiedener Drogen sowie Waffen und Bargeld sicher. Foto: Stadtpolizei Winterthur

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

In der Wohnung der beiden Schweizer wurden unter anderem 1 Kilogramm Amphetamin, mehr als 500 Gramm Kokain, mehrere hundert Gramm Marihuana, rund 100 Gramm Haschisch, über 100 Gramm Ketamin, MDMA und halluzinogene Pilze sichergestellt, wie die Stadtpolizei Winterthur am Donnerstag mitteilte.

Zudem wurden über 2000 Franken Bargeld, mehrere Schusswaffen und verbotene Schlagringe sichergestellt. Die Polizei durchsuchte die Wohnung im Auftrag der Staatsanwaltschaft.