Die Nachbarn der Rue de Genève 85 in der Nähe des Stadtzentrums von Lausanne leben in einem Albtraum. Das Gebäude ist seit Jahren eine Hochburg für Drogendealer und belastet das ganze Quartier. Blick hat mit jenen gesprochen, die es nicht mehr aushalten.

1/16 Nur einen Steinwurf vom Stadtzentrum Lausannes entfernt erleben die Nachbarn der Rue de Genève 85 einen Albtraum. Foto: DR

Darum gehts Lausannes Problemviertel: Drogenhandel, Gewalt und Belästigungen prägen den Alltag

Anwohner bewaffnen sich mit Messern und Baseballschlägern

200 Personen sollen in einem einzigen Gebäude wohnen, Mieten bis 3000 Franken

Lucie Fehlbaum

Verfolgungsjagden mit dem Auto. Grossmütter, die nicht mehr ohne Messer aus dem Haus gehen. Blowjobs gegen Drogen. Crack-Konsum unter freiem Himmel. Ratten überall.

Man könnte meinen, man sei in einem Roman über das Elend in einem kolumbianischen Slum gelandet. Doch diese Szenen spielen sich in Lausanne ab, insbesondere rund um die Rue de Genève 85. Sie bestimmen den albtraumhaften Alltag der Anwohner nur fünf Minuten mit dem Bus vom Stadtzentrum entfernt.

Blick hat vor Ort mit Dutzenden verärgerten Anwohnern gesprochen. Mit Grosis, die sich mit Wasserkochern bewaffnen, um in Gruppen in die Waschküche zu gehen. Der Konsum von harten Drogen, Belästigungen auf der Strasse und Gewalt sind allgegenwärtig. Im Zentrum des Problems steht ein einziges Gebäude, über das seit fast 20 Jahren diskutiert wird. Es ist das Zentrum des Drogenhandels in Lausanne VD.

Was empfinden die Bewohner? «Es hat sich nichts geändert. Es ist sogar noch schlimmer geworden.» Hat Lausanne ein ganzes Viertel verfallen lassen, machtlos angesichts eines ausser Kontrolle geratenen Gebäudes? Das behaupten die Anwohner. Thomas ist die Stimme seiner Nachbarn. Er wohnt seit elf Jahren in der Gegend und ist der Einzige, der es wagt, seinen Vornamen zu nennen – die anderen haben zu viel Angst vor der nigerianischen Mafia, die das Hochhaus mit der Hausnummer 85 angeblich kontrolliert.

Hier befindet sich das Lausanner Problemhaus.

Thomas kennt jeden Winkel des Quartiers. Er arbeitete über eineinhalb Jahre lang mit der Stadtverwaltung von Lausanne zusammen. Ein Treffen vor Ort mit den Beamten brachte aber nichts. «Man hat das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden.»

Belästigung und sexuelle Übergriffe

Der erste Eindruck, wenn man auf Höhe der Hausnummer 85 ankommt? Ein hartnäckiges Gefühl beobachtet zu werden. Vor dem Gebäude wartet eine Gruppe von Männern mit Bier in der Hand. Zehn Meter weiter drehen sich zwei weitere Männer mehrmals um, bleiben stehen und setzen ihre Sonnenbrillen ab, um uns besser beobachten zu können.

Immer wieder werden Passantinnen angepöbelt. «Einer von ihnen bietet mir die ganze Zeit an, mit mir zu schlafen. Er sagt, dass es nicht lange dauern wird», sagt eine Anwohnerin.

Grünen-Politikerin belästigt

«Ich musste meine Kleidung anpassen, um zur Arbeit zu kommen, weil ich auf der Strasse belästigt wurde», gesteht Marlyse Audergon, die für die Grünen im Gemeinderat sitzt. Ihr Büro liegt 100 Meter von der Rue de Genève 85 entfernt. Im März dieses Jahres befragte sie die Stadtverwaltung zu ihrer Politik der Risikominderung in dem Quartier und stellte einen «sehr starken Anstieg des Drogenkonsums, der Prostitution sowie des Strassenhandels» fest.

Eine Ladenbesitzerin sagt: «Ich würde keine junge Verkäuferin einstellen. Ich möchte sie nach Ladenschluss nicht allein im Geschäft lassen». Und dasselbe gilt tagsüber, wenn Drogenabhängige den Laden betreten. «Das kommt oft vor.»

Einer Quelle zufolge arbeiten einige von ihnen, sogenannte «Stammkunden», mit den Ladenbesitzern zusammen. Im Austausch für einen Kaffee verdrängen sie andere, wenn diese die Geschäfte in der Nachbarschaft betreten.

Drogen gegen Blowjobs

Die Belästigung auf der Strasse wird von extrem schweren sexuellen Übergriffen begleitet. Sie betreffen vor allem drogenabhängige Personen. Ein Anwohner berichtet: «Eine Frau wurde am Fusse unseres Gebäudes missbraucht. Wir sind heruntergegangen, um ihr zu helfen, aber sie ist geflohen, weil sie auf keinen Fall wollte, dass die Polizei gerufen wird.»

0:18 Route de Genève in Lausanne: Randständige durchsuchen Briefkästen

Das Büro von Marlyse Audergon blickt auf die Rückseite der Hausnummer 85. Dort haben sich Drogendealer postiert. Wenn einige drogenabhängige Frauen kein Geld haben, kommt es vor, dass sie sexuelle Dienstleistungen, insbesondere Oralsex, gegen eine Dosis eintauschen.

Audergon hat dies miterlebt. «Das ist eine zutiefst schockierende Situation der sexuellen Ausbeutung», stellt die Gemeinderätin fest. «Und gegenüber befindet sich eine Kindertagesstätte.» Da es sich um ein Privatgrundstück handelt, können die Beamten der Stadt nicht direkt eingreifen.

«Ich habe das Geschrei satt»

Es ist Nachmittag in der Rue de Genève. Ein Mann läuft herum und hantiert mit einem Butterfly-Messer. Thomas hat hier schon alles erlebt. «Ich war Zeuge einer epischen Szene zwischen einem Säbel schwingenden Drogensüchtigen und der Polizei. Die Beamten hielten seine Waffe fest, während er Crack rauchte, damit er nicht wütend wurde.»

Sehr häufig kommt es zu Schlägereien zwischen den Konsumenten, aber auch zwischen den Verkäufern. «Ich habe das Geschrei bis 5 Uhr morgens satt», seufzt ein Nachbar. «Neulich jagten sich ein paar Dealer zwischen den Autos mit zerbrochenen Flaschen. Dann haben sie sich wieder vertragen und zusammen gelacht», berichtet ein anderer.

Ein Polizist hat einer drogenabhängigen Person einen Säbel abgenommen. Foto: DR

Anwohner sollen sich zurückhalten

Am Eingang des Gebäudes Nummer 85 kam es im vergangenen Jahr zu einem heftigen Streit, der von den Überwachungskameras des Gebäudes aufgezeichnet wurde. Ein Mann versuchte sich durch den von zwei anderen Personen bewachten Eingang gewaltsam Zutritt zu verschaffen. Die Männer stürmten aufeinander los, einer fuchtelte mit einem scharfen Gegenstand und versuchte wiederholt, einen seiner Gegner zu treffen. Zwei von ihnen flüchteten schliesslich. Dann bricht das Video ab.

Viele Anwohner in der Strasse beobachten die Ausschreitungen von ihren Fenstern aus. Sie rufen die Polizei, aber ohne grosse Überzeugung. «Die Beamten leiden genauso unter diesen Belästigungen wie wir», bedauert Thomas.

Mangels einer besseren Lösung müssen die Anwohner zurückstecken. Polizeibeamte haben einigen Nachbarn empfohlen, sich anzupassen. «Man soll nicht mit den Dealern reden, sich nicht einmischen, wenn sie sich streiten, nicht versuchen, sich in 85 einzumischen. Eine Bezugsperson eines Sozialdienstes der Stadt hat uns sogar gesagt, wir sollten Flyer mit Informationen über Injektionsräume an Leute verteilen, die sich Spritzen setzen!»

Chaos auf der Strasse

Eine schmale Strasse, die von den Nachbarn nur «Strasse des Todes» genannt wird, schlängelt sich zwischen der Rückseite der Rue de Genève und den neuen Gebäuden am Ende der Rue de Sébeillon. Sie mündet auf den Parkplatz der ehemaligen SBB-Halle. «Eines Tages wird hier jemand überfahren werden», befürchtet ein Anwohner.

Auf dieser Strasse scheinen die Verkehrsregeln optional zu sein. Immer wieder werden Kinder der Kindertagesstätte am Ende der Strasse in Gefahr gebracht werden. Es kommt aber auch zu Verfolgungsjagden mit der Polizei.

«Drive-in» für Drogenkonsumenten

Ganz zu schweigen die «Drive-in»-Option, die bei der Hausnummer 85 angeboten wird. «Die Käufer kommen mit voller Geschwindigkeit, halten an der Seite des Gebäudes an und Leute versorgen sie mit kleinen Tüten», bemerkt ein Nachbar. «Mehreren Kindern aus der Nachbarschaft ist es verboten, dort vorbeizugehen», merkt auch Thomas an.

Immer wieder Diebstähle

Am Abend wundert sich Thomas über die relative Ruhe, die in der Rue de Genève herrscht. Für ihn ist das ungewöhnlich und verheisst nichts Gutes.

Der nächste Tag zeigt uns, dass er recht hatte. «In der Nacht wurde in ein Geschäft eingebrochen und die benachbarten Keller wurden zum dritten Mal innerhalb von zwei Jahren aufgebrochen», erzählt er uns desillusioniert. Eine Quelle verrät, dass der Einbrecher festgenommen wurde. Er soll im Haus Nr. 85 wohnen, erzählt sie uns. Neben den Kellern werden auch regelmässig Pakete aus den Briefkästen entwendet.

Etwas früher am Tag hätten Polizisten mit einem Rammbock Wohnungstüren geöffnet, wie ein Anwohner berichtet. «Nach einer Razzia beruhigt sich alles. Aber das hält nie lange an. Der Zyklus beginnt von vorne, immer und immer wieder», seufzt Thomas.

Die Wasserkocher-Gang

In den Untergeschossen der Rue de Genève ist es wie im Wilden Westen. In einem Nachbargebäude haben einige Bewohnerinnen eine «Wasserkocher-Gang» gegründet, um sich gegen Drogenabhängige zu verteidigen, die ihre Waschküchen besetzen. Zu mehreren gehen sie mit den Geräten, die als improvisierte Waffen dienen, in den Keller.

Am Mittwoch treffen wir mitten am Tag auf eine Grossmutter, die nicht mehr ohne Messer in die Migros geht. Andere Nachbarn haben sich Baseballschläger oder Pfefferspray gekauft. «Einige haben mir anvertraut, dass sie selbst für Gerechtigkeit sorgen wollen, indem sie alles daran setzen, dass sich ein Drama ereignet. Das wäre für sie eine Möglichkeit, die Dinge ernsthaft in Bewegung zu bringen, auch wenn sie dabei einen Messerstich in Kauf nehmen müssten. Es ist verrückt, dass es so weit kommen musste, ich bin entmutigt«, sagt Thomas besorgt.

Drogenkonsum unter freiem Himmel

Zu sehen, wie sich Leute Crack spritzen oder rauchen, gehört zum Leben in der Rue de Genève 85. In den neuen Gebäuden an der Rue de Sébeillon hat ein Vater das Zimmerfenster seines Sohnes mit Brettern vernagelt, damit er nicht Zeuge dieser schockierenden Szenen wird. Die Besitzerin eines Geschäfts bedauert die wenig verkaufsfördernde Atmosphäre. «Wir sehen Leute, die auf dem Bürgersteig vor unseren Geschäften Drogen zubereiten oder vor den Gebäuden schlafen.»

In den Nachbargebäuden kommt es immer wieder zu Einbrüchen. «Neulich habe ich im Treppenhaus einen Mann getroffen, der Drogen nahm», erzählt eine Anwohnerin. Eine junge Frau, die inzwischen weggezogen ist, wachte einmal auf, weil ein Unbekannter in ihrem Wohnzimmer schlief. Eine andere Nachbarin erzählte Thomas kürzlich, dass sie sich nicht mehr in ihr Haus traute. Vor ihrer Tür campierten Drogenabhängige.

Vor zwei Jahren, nach einer Flut von Briefen, entfernte die Stadt schliesslich die Reste der Bänke am Fuss der Gebäude. Sie waren zum Hauptquartier der Süchtigen geworden. Ein Anwohner, dem die Untätigkeit zu viel wurde, hatte die Bänke bereits abgebaut und mit Nägeln gespickt.

Wo Kinder spielen sollten, hausen Drogensüchtige

Die Mülltonnen unten im Haus 85 quellen über. «Sie lassen sich palettenweise Bier liefern. Im Gebäude gibt es so etwas wie einen improvisierten Laden, in dem man Alkohol und Fleisch findet», verrät ein Nachbar.

In der ganzen Gegend findet man auch Matratzen, verschmutzte Unterwäsche, Kondome und menschliche Exkremente auf dem Boden. Und selbst gebastelte Crackpfeifen, zerschnittene und verbrannte Bierdosen, die zum Erhitzen und Sterilisieren der Drogen verwendet werden, erklärt uns Thomas, der unfreiwillig zum Experten geworden ist.

Um die Gebäude am Ende der Rue de Sébeillon hatten die Architekten kleine Wasserschneisen gelegt, in denen die Kinder spielen und planschen sollten. «Wie oft haben wir schon blutverschmierte Drogensüchtige darin baden sehen?», seufzt Thomas.

In der Gegend wimmelt es von Ratten. «Es ist entwürdigend», sagt eine Ladenbesitzerin. «Die Abfälle werden nicht nur von Drogenkonsumenten verursacht. Es gibt auch Händler, die trinken und ihre Flaschen und Dosen auf den Boden werfen.»

Elendsviertel seit mehr als 20 Jahren

Das gesamte Leben in der Strasse wird von dem Gebäude mit der Hausnummer 85 beeinflusst. Seit mehr als 20 Jahren verschwindet das Problem nicht. Was kann man also tun? Den Vermieter des Gebäudes enteignen? Alle ausziehen lassen? Das ist nicht gerade das, was die Nachbarn wollen.

«Wir wollen nicht als die Extremisten im Quartier angesehen werden», sagt Thomas. Warum sollte er als «Extremist» gelten, wenn er um das Recht bittet, in Frieden zu leben? Weil das Gebäude mit der Nummer 85 auf einem System beruht, das auf der Ausbeutung sozial schwacher Menschen beruht.

Die Hausverwaltung bewirbt die Wohnungen sogar, wenn sie sie vermieten will. Keine Papiere, keine Lohnabrechnungen, keine Garantien? Kein Problem. Die Wohnungen würden «zwischen 1000 und 3000 Franken pro Monat vermietet werden», berichtet eine Quelle. Es würden 200 Personen in dem Gebäude wohnen, sagt sie.

Im Haus 85 würden zwei Welten zusammenleben: auf der einen Seite die Dealer und auf der anderen Seite Menschen ohne Papiere, die bei Razzien in die Fänge der Polizei geraten würden.

Die Bewohner haben ein klareres Bild: Für sie ist der Grossteil des Gebäudes von Drogendealern besetzt. Die Mieter, die nicht mit dem Drogenhandel in Verbindung stehen, sind in der Minderheit.

Ein Quartier, das man «verrotten» lässt

Die Wut der Bewohner richtet sich jedoch nicht direkt gegen die Drogenhändler. Ein Bewohner kritisiert, «das völlige Fehlen eines Rahmens seitens der Behörden, das zu einer Mikro-Ghettoisierung führt».

Die Bewohner sind vielmehr wütend auf den Eigentümer und die Stadtverwaltung, weil sie das gesamte Quartier «verrotten» liessen. Die Ankunft von zwei von der Stadt angestellten Sicherheitsbeamten war eine der wenigen willkommenen Massnahmen. Ihre sichtbare Präsenz tut dem Quartier gut, sagen die Anwohner.

Doch das reicht nicht aus. Lausanne hat auch einen mobilen Polizeiposten in der Gegend stationiert, der den Bewohnern die Möglichkeit geben soll, Beschwerden einzureichen. «Ich weiss nicht einmal, ob er noch da ist», sagt Thomas überrascht. «Die Öffnungszeiten waren nie klar. Und der Wagen war morgens da, wenn die Leute arbeiten, nicht am Wochenende!»

Angesichts dieses Gefühls der Vernachlässigung fordert das Nachbarschaftskollektiv, das Thomas leitet, nun einen ehrgeizigen Aktionsplan, eine klare Übernahme von Verantwortung durch alle betroffenen Akteure und ein politisches Engagement, das der Dringlichkeit angemessen ist. «Wir verlangen keine Wunder, sondern nur, dass jeder Verantwortung übernimmt. Wir tun es», sagen die Nachbarn.

Was ist die Lösung?

Gerüchte kursieren in der Nachbarschaft. Letzte Woche tauschten die Bewohner eifrig Nachrichten aus. Es war etwas im Gange. Enteignung? Übernahme der Verwaltung durch die Stadt? Nichts von alledem, wie sich herausstellte.

«Ich kann Ihnen bestätigen, dass die Stadt das Gebäude weder gekauft noch die Verwaltung übernommen hat», sagt der Stadtpräsident von Lausanne, Grégoire Junod (50), zu Blick. «Wir würden es kaufen, wenn es zum Verkauf stünde, um Ordnung zu schaffen.» Aber das tut es nicht. Und das Waadtländer Recht bietet keinen Mechanismus, um einem Eigentümer seine Immobilie zu entziehen. Selbst wenn ein Einsturz droht, kann nur die Vermietung verboten werden. Enteignung? Undenkbar.

Und eine dauerhafte Verstärkung der Polizeipräsenz, die ständige Kontrolle von Drogenabhängigen, Dealern und allen Personen, die als verdächtig gelten? In der Realität würde das nicht viel ändern. Erstens, weil die Ressourcen fehlen. Zweitens, weil sich die Probleme nach jeder Razzia beruhigen und dann nach einem Muster wiederkehren, das den Nachbarn wohlbekannt ist.

Im Mai 2024 wurden bei einem massiven Polizeieinsatz ein Kilo Kokain beschlagnahmt und mehrere Personen festgenommen. Das Ergebnis: «Im nächsten Monat waren die Dealer wieder da», berichten Anwohner. Aber das ist nicht das einzige Problem: Die Justiz muss auch mithalten können. Die Schweizer Gefängnisse sind überfüllt.

Ausserdem ist das Kollektiv der Ansicht, dass die Situation der Drogenabhängigen einer der Kernpunkte der Problematik des Viertels sein sollte. «Alles zu tun, um ihnen zu helfen, würde das Problem viel effektiver lösen.»

Gehen oder kämpfen

Die Staatsanwaltschaft ermittelt Berichten zufolge in der Gegend, aber es dringen keine Informationen nach aussen. Ausser, dass jede Razzia und Verhaftung in dem Gebäude mit der Nummer 85 aus diesen Ermittlungen der Justiz hervorgehen würde.

Die Bewohner sind zunehmend davon überzeugt, von der Stadt im Stich gelassen worden zu sein und klammern sich an die Unterstützung bestimmter gewählter Volksvertreter. Am 24. Juni werden die Grünen Marlyse Audergon und Ilias Panchard drei Postulate im Gemeinderat einreichen, um zu versuchen, die Unruhen in der Stadt zu entschärfen.

Im Laufe der Jahre sind viele Einwohner weggezogen. Thomas nicht. Er hat nicht mehr viel Vertrauen in seine Stadtverwaltung, mit der er all die Jahre für Veränderungen zusammengearbeitet hat, die er nie gesehen hat. «Dennoch stelle ich fest, dass unsere Erwartungen recht einfach sind. Wir möchten in Sicherheit und auf normale Weise in unserer Nähe leben. Wir verstehen nicht, wie ein einziges Gebäude die Ursache für so viele Probleme sein kann, und das seit Jahren, mit immer denselben rechtlichen Hürden.»