Unbekannte Täter haben in Oberwil bei Zug einen Teenager ausgeraubt. Auf der Flucht fuhren die Männer einen Polizeibeamten an. Jetzt sucht die Zuger Polizei Zeugen.

Die Tat ereignete sich an der Artherstrasse in Oberwil bei Zug.

Marian Nadler Redaktor News

Am Montag, gegen 16.30 Uhr, hat eine unbekannte Täterschaft an der Artherstrasse in Oberwil bei Zug eine Jugendliche (15) an ihrem Wohnort überfallen und gefesselt. Anschliessend entwendeten die Männer einen Tresor und trugen diesen in einen vor der Liegenschaft stehenden Lieferwagen.

Dabei wurden sie von einem Polizisten beobachtet. In der Folge gab sich der Polizist zu erkennen. Daraufhin entfernte sich die Täterschaft mit dem Lieferwagen unverzüglich und mit hohem Tempo von der Örtlichkeit und fuhren dabei den Polizisten an. Während dieser verletzt zur Kontrolle ins Spital eingeliefert werden musste, blieb der Teenager unversehrt.

Die Zuger Polizei hat unverzüglich eine Grossfahndung ausgelöst, die bis zum jetzigen Zeitpunkt erfolglos war. Die genauen Hintergründe sowie der genaue Tatablauf werden von der Kriminalpolizei unter der Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug untersucht. Gemäss den ersten Ermittlungen befanden sich im Tresor zahlreiche wertvolle Schmuckgegenstände.

So sieht einer der Täter aus

Beim Täterfahrzeug handelt es sich mutmasslich um einen weissen Renault Kangoo mit französischem Kontrollschild, der auf der Beifahrerseite beschädigt sein dürfte. Das schreibt die Zuger Polizei in einer Pressemitteilung.

Einer der Täter ist etwa 180 Zentimeter gross und im Alter zwischen 20 und 30. Er hat dunkle gekrauste Haare, braune Augen und einen Bart. Zur Tatzeit trug er kurze schwarze Hosen, ein weisses T-Shirt und einen schwarzen Hut. Personen, die Hinweise zur Täterschaft oder zum gesuchten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Zuger Polizei zu melden.