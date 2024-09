Am Montagabend flogen vor einem Lokal am Blumenweg in Bern die Fetzen. Mehrere Personen wurden verletzt.

Der Vorfall ereignete sich im Blumenweg.

Marian Nadler Redaktor News

Die Kantonspolizei Bern hat am Montag, kurz vor 19.50 Uhr, die Meldung über eine tätliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen vor einem Lokal am Blumenweg in Bern erhalten. Als die umgehend ausgerückten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, fanden sie einen verletzten Mann vor. Kurze Zeit später trafen die Polizistinnen und Polizisten zwei weitere verletzte Männer an. Die drei Verletzten wurden mit je einer Ambulanz ins Spital gebracht. Aussagen von Zeugen vor Ort zufolge flüchteten mehrere Personen nach der Auseinandersetzung.

Wenig später konnten zwei Personen, die mutmasslich an der Auseinandersetzung beteiligt waren, angehalten werden. Die zwei angehaltenen und die drei verletzten Männer im Alter zwischen 18 und 41 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Das schreibt die Kantonspolizei Bern in einer Medienmitteilung.

Zur Klärung der Ereignisse hat die Kantonspolizei Bern unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht. Personen, die die tätliche Auseinandersetzung beobachtet haben und sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +41 31 638 81 11 zu melden.