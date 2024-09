Mann nach Drachenboot-Rennen mit Stichwaffe verletzt

Ein Mann ist am Samstagabend bei einem Fest in Solothurn mit einer Stichwaffe verletzt worden.

Streit in Solothurn

Die Polizei sucht Zeugen nach dem Streit mit einem Verletzten. (Symbolbild)

Johannes Hillig Redaktor News

Es passiert gegen 22.30 Uhr am Samstag: Beim Kreuzackerplatz in Solothurn eskaliert ein Streit zwischen mehreren Personen, die sich bei einem Festzelt aufhielten. Dabei wurde ein Mann mit einer Stichwaffe verletzt. Er wurde mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht, welches er inzwischen wieder verlassen konnte.

Am Samstag fand in Solothurn ein Drachenboot-Rennen statt. Danach gab es eine Festwirtschaft, samt Beach Bar und Musik.

Die Polizei stand mit mehreren Patrouillen im Einsatz und hat Ermittlungen eingeleitet. Zur Klärung des Hergangs sucht die Polizei Zeugen. Personen, die Angaben zu dem Vorfall oder den beteiligten Personen machen können, sind gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Verbindung zu setzen, Telefon: 032 627 81 17.