Dutzende feierten im Kanton Zug illegal: Ein Leserreporter beobachtet am Samstag eine Goaparty in der Nähe des Ratenpasses. Mittlerweile ist die Polizei vor Ort.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Illegale Goaparty am Samstag bei Oberägeri, Kanton Zug, entdeckt

Zuger Polizei mit Grossaufgebot vor Ort, Einsatz noch im Gange

Leserreporter beobachtete Geschehen

Janine Enderli Redaktorin News

Er fuhr mit dem Velo an einer ungewöhnlichen Szene vorbei. Ein Blick-Leser beobachtete am Samstag eine illegale Goa-Party im Bereich Langenegg im Kanton Zug.

«Die Veranstaltung fand in der Nähe des Ratenpasses bei Oberägeri statt», schildert er gegenüber Blick. Laut dem Leserreporter rückte die Polizei bereits am Vormittag aus und ist nach wie vor Ort. «Es ist ein Grossaufgebot.»

Polizei bestätigt Einsatz

Auf Anfrage bestätigt die Zuger Polizei einen Einsatz. Dieser sei nach wie vor im Gang. Weitere Details werden zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt gegeben.

Immer wieder kommt es in der Schweiz zu illegalen Partys. Im April wurden mehrere Zürcher Stadtpolizisten beim Versuch, eine Veranstaltung aufzulösen, mit Steinen und Flaschen beworfen.