Hunderte feierten in Zürich illegal: Bei einer Party im Kreis 10 flogen Flaschen und Steine auf die Polizei. Diese reagierte mit Reizstoff und Gummischrot.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Illegale Party in Zürich endete mit Gummischrot-Einsatz und Festnahme.

Polizei am Röschibachplatz erneut mit Flaschen und Steinen attackiert.

Zwei Polizeifahrzeuge und zwei Privatautos beschädigt, eine Person festgenommen. War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Johannes Hillig Redaktor News

Nach einer Meldung über eine illegale Party rückte die Stadtpolizei Zürich um 23.20 Uhr zur Kreuzung Nordstrasse/Rosengartenstrasse aus. In der Passantenunterführung hatte sich eine Gruppe von mehreren hundert Personen zu einer illegalen Party versammelt und versuchte, die Durchgänge zu blockieren.

Die Einsatzkräfte lösten die Veranstaltung auf und stellten dabei eine Musikanlage, einen Generator sowie Getränke sicher. Im Zuge der Auflösung wurden sie aus der Menge heraus mit Flaschen und Steinen beworfen. Es musste Reizstoff und Gummischrot eingesetzt werden.

Ein mutmasslicher Flaschenwerfer festgenommen

Die Gruppe zog anschliessend Richtung Wipkingerplatz und Röschibachplatz weiter. Am Röschibachplatz wurde die Polizei erneut mit Flaschen beworfen, woraufhin erneut Reizstoff und Gummischrot eingesetzt werden mussten.

Gegen 0.30 Uhr beruhigte sich die Lage, und die Einsatzkräfte konnten sich zurückziehen. Ein mutmasslicher Flaschenwerfer wurde festgenommen. Zwei Patrouillenfahrzeuge wurden durch Flaschenwürfe und andere Gegenstände beschädigt. Ausserdem wurden mindestens zwei private Personenwagen, die in der Umgebung parkiert waren, durch die Gruppierung beschädigt. Die weiteren Ermittlungen führt die Stadtpolizei Zürich durch.