Nach einem Felssturz auf der Sustenstrasse im Kanton Uri bleibt die Kantonsstrasse zwischen Meien und Färnigen bis Donnerstagmorgen gesperrt. Fahrbahn und Stromleitung wurden beschädigt.

Darum gehts Nach Regenfällen stürzten Felsbrocken auf die Strasse und beschädigten Fahrbahn und Stromleitung

Spezialisten prüften den Hang am Mittwoch vor Ort und per Drohne, weitere Abstürze drohen nicht

Die Kantonsstrasse zwischen Meien und Färnigen bleibt für Reparaturen bis Donnerstagmorgen gesperrt

Janine Enderli Redaktorin News

Schreckmoment auf der Sustenstrasse im Kanton Uri: Am Dienstag lösten sich nach heftigen Regenfällen Felsbrocken und stürzten auf die Kantonsstrasse. Durch die Wucht des Blockschlags wurden sowohl die Fahrbahn als auch eine Stromleitung beschädigt, erklärt der Kanton in einer Mitteilung.

Um die Lage im Hang zu beurteilen, rückten Spezialisten am Mittwochmorgen für eine Begehung aus und setzten zusätzlich eine Drohne ein. Die Erkundung aus der Luft brachte Gewissheit: Aktuell drohen keine weiteren Abstürze.

Strasse bis Donnerstagmorgen gesperrt

Trotz der Entwarnung müssen Verkehrsteilnehmer Geduld aufbringen. Damit die Schäden an der Fahrbahn und der Infrastruktur behoben werden können, bleibt die Kantonsstrasse zwischen Meien und Färnigen noch bis Donnerstagmorgen gesperrt.

Für die Räumungs- und Instandsetzungsarbeiten stehen Mitarbeitende des Betriebs Kantonsstrassen, der Abteilung Naturgefahren sowie von energieUri im Einsatz.