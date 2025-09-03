DE
Strassenverkehrsunfall
Drei Verletzte bei Autounfällen im Kanton Uri

Am Dienstag ereigneten sich zwei Unfälle im Kanton Uri: Im Gotthard-Strassentunnel überschlug sich ein Auto, auf der A2 kollidierte ein Fahrzeug mit einem Tankanhänger. Drei Personen wurden verletzt, der Sachschaden beträgt über 100'000 Franken.
Publiziert: 10:12 Uhr
Aktualisiert: vor 48 Minuten
Nach einer Kollision zwischen Auto und Tankanhänger war die Autobahn A2 in Fahrtrichtung Süden am Dienstagnachmittag für rund eine Stunde gesperrt.
Foto: Handout/Kantonspolizei Uri
Keystone-SDA

Bei zwei Verkehrsunfällen auf den Urner Strassen sind am Dienstag drei Personen verletzt worden. Im Gotthard-Strassentunnel in Göschenen überschlug sich ein Personenwagen und auf der Autobahn A2 in Seedorf kollidierte ein VW mit einem Tankanhänger.

Bei der Kollision direkt nach dem Seelisbergtunnel wurden der Lenker und seine Beifahrerin verletzt, wie die Kantonspolizei Uri am Mittwoch mitteilte. Sie wurden mit dem Rettungsdienst ins Kantonsspital Uri gefahren. Es entstanden Sachschäden in der Höhe von insgesamt rund 71'000 Franken, wie es in der Mitteilung hiess.

Beim Gotthard-Strassentunnel wiederum fuhr ein Lenker aus noch ungeklärten Gründen ausgangs des Tunnels gegen den Aufpralldämpfer, woraufhin sich sein Fahrzeug überschlug. Der Autofahrer wurde ebenfalls verletzt ins Kantonsspital gefahren. Am Auto und an der Verkehrsinfrastruktur entstand laut Polizei ein Sachschaden von 33'000 Franken.

