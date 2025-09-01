Ein betrunkener Autolenker prallte in Stein am Rhein SH auf einem Parkplatz mit seinem Fahrzeug gegen ein anderes. Danach schlief er am Steuer ein und flüchtete später zu Fuss. Die Polizei fand ihn schliesslich zu Hause.

Der Mann ist am Steuer eingeschlafen. Foto: Shutterstock

Darum gehts 31-Jähriger kollidierte beim Parkieren und schlief am Steuer ein

Mann flüchtete zu Fuss nach Hause, liess Auto zurück

Polizei fand ihn kurze Zeit später, Atemlufttest war positiv

Janine Enderli Redaktorin News

Gegen 1 Uhr in der Nacht auf Montag beabsichtigte ein 31-jähriger Mann, mit seinem Auto bei der Schiffländi in Stein am Rhein SH zu parkieren.

Auf dem Parkplatz kollidierte er jedoch mit einem parkierten Auto und schlief anschliessend unverletzt am Steuer seines Autos ein. Als Passanten auf den Unfall aufmerksam wurden und dem Mann helfen wollten, wachte dieser auf.

Polizei fand ihn zu Hause

Ohne sich um den Schaden zu kümmern, verliess er die Unfallstelle zu Fuss und ging nach Hause. Sein Auto liess er zurück. Mitarbeitende der Schaffhauser Polizei konnte den Mann kurze Zeit später an seinem Wohnort antreffen. Ein Atemlufttest war positiv.

Der Mann wird sich unter anderem wegen Fahren in fahrunfähigem Zustand und pflichtwidrigem Verhalten nach einem Unfall vor der Staatsanwaltschaft des Kantons Schaffhausen verantworten müssen.