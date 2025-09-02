Töfffahrer nach Sturz am Umbrailpass GR im Spital

Bei Sta. Maria Val Müstair GR verletzte sich ein Töfffahrer bei einem Sturz.
Foto: Kantonspolizei Graubünden
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Der Unfall ereignete sich um 14.15 Uhr, wie die Kantonspolizei Graubünden am Dienstagmorgen schrieb. Der 45-Jährige war Teil einer Motorradgruppe, die bei der Örtlichkeit Votas talwärts ein Auto kreuzte.
Als letzter der Gruppe stürzte der Mann und knallte in die Leitplanke. Seine Kollegen und zwei anwesende Kantonsangestellte leisteten Erste Hilfe, ehe ein Rega-Helikopter den Verletzten nach Chur flog.