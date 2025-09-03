Am Mittwochmorgen kam es auf einer Baustelle in Baar im Kanton Zug zu einem schweren Arbeitsunfall. Zwei Personen mussten mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Spital gebracht werden.

In Baar im Kanton Zug war am Mittwochmorgen die Rega und die Polizei im Einsatz, wie eine Blick-Leserin schrieb. Die Polizei hat einen entsprechenden Einsatz bestätigt. Wie es später in einer Mitteilung hiess, sei ein Radlader bei Abbrucharbeiten mitsamt einem Zusatzgerüst rund zehn Meter in die Tiefe gestürzt.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 7.30 Uhr in der Baarermatte in der Gemeinde Baar. Zwei Bauarbeiter im Alter von 41 und 57 Jahren wurden dabei lebensbedrohlich verletzt.

Nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurden die beiden mit Rettungshelikoptern der Rega und der Alpine Air Ambulance in ausserkantonale Spitäler geflogen. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der laufenden Untersuchung, so die Polizei.