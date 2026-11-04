In Schattdorf UR ist eine Autofahrerin mit einem grünen Laserpointer geblendet worden. Die Frau erlitt eine Augenverletzung. Die Kantonspolizei Uri hielt mehrere Jugendliche an.

Janine Enderli Redaktorin News

Eine Frau ist am Samstag kurz vor 21.30 Uhr auf der Gotthardstrasse in Schattdorf UR mit ihrem Auto unterwegs gewesen. Sie fuhr mit einem Personenwagen mit Urner Kontrollschildern an einer Gruppe Jugendlicher vorbei. Danach wurde sie mit einem grünen Laserpointer geblendet, wie die Kantonspolizei Uri mitteilt.

Die Frau zog sich dabei Verletzungen am Auge zu. Eine Patrouille der Kantonspolizei Uri wurde aufgeboten. Nach kurzer Ermittlungsarbeit hielt sie mehrere Jugendliche im Alter zwischen 13 und 16 Jahren an. Der Laserpointer konnte später durch die Patrouille sichergestellt werden.

Polizei ermittelt

Die Polizei warnt eindringlich vor dem unsachgemässen Gebrauch von Laserpointern. «Laserpointer sind keine Spielzeuge», hält sie in einer Medienmitteilung fest. In der Schweiz seien ausschliesslich Laserpointer der Klasse 1 erlaubt – und auch diese dürften nur in geschlossenen Räumen verwendet werden, nicht im Freien.

Wer Laserstrahlen auf Menschen, Fahrzeuglenkende oder Fluggeräte richtet, kann laut Polizei schwere Folgen auslösen. Ein Treffer ins Auge könne zu vorübergehenden Sehstörungen oder im schlimmsten Fall zu bleibenden Augenschäden führen. Werden Autofahrer oder Piloten geblendet, bestehe zudem die Gefahr, dass sie die Kontrolle verlieren und sich sowie andere gefährden. Eltern und Erziehungsberechtigte sollen Kinder über die Gefahren und möglichen Folgen informieren.