Auf dem Urnersee bei Flüelen ist am Mittwochabend ein rund 12'155 Quadratmeter grosser Ölfilm entdeckt worden. Einsatzkräfte legten eine 440 Meter lange Ölsperre. Die Ursache ist noch unklar.

Janine Enderli Redaktorin News

Am Mittwochabend ging bei der Kantonspolizei Uri die Meldung ein, dass auf dem Urnersee bei Flüelen ein Ölfilm festgestellt worden sei. Der Ölfilm erstreckte sich auf einer Fläche von rund 12'155 Quadratmetern im Bereich der Bootsanlegestelle an der Seestrasse 1 sowie entlang des Seeufers.

Um eine weitere Ausbreitung der Verschmutzung zu verhindern, wurde auf dem See eine rund 440 Meter lange Ölsperre eingerichtet. Entlang des Ufers wurde zudem Ölbindevlies ausgelegt, um das dort vorhandene Öl zu binden. Das Amt für Umwelt entnahm Wasserproben zur weiteren Abklärung.

Im Einsatz standen Angehörige der Feuerwehr Flüelen, die Chemiewehr Uri, das Amt für Umwelt sowie die Kantonspolizei Uri.

Zeugenaufruf

Die Ursache der Verschmutzung ist noch nicht abschliessend bekannt. Die Kantonspolizei Uri bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, die sachdienliche Hinweise im Zusammenhang mit dem Ölfilm machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Uri zu melden.