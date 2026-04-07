Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen in Sisikon UR

Am Sonntag wurden bei einem Autounfall in Sisikon UR vier Personen verletzt – eine davon erheblich. Der betroffene Strassenabschnitt war fast eine Stunde gesperrt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schwerer Unfall am Sonntag auf der Axenstrasse in Sisikon, Uri

Fünf Verletzte, darunter ein Schwerverletzter, und drei beteiligte Fahrzeuge

Sachschaden von 70’000 CHF, Strasse 45 Minuten gesperrt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Am Sonntag, kurz vor 14.00 Uhr, wurde die Kantonspolizei Uri über einen Verkehrsunfall auf der Axenstrasse in Sisikon informiert. Gemäss ersten Erkenntnissen fuhr der Lenker eines Autos mit italienischen Kontrollschildern auf der Axenstrasse in Fahrtrichtung Süd. Gleichzeitig war der Lenker eines Autos und eines Anhängers, beide mit Zuger Kontrollschildern, in Fahrtrichtung Nord unterwegs.

Aus derzeit unklaren Gründen geriet das erstgenannte Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn, wobei es zu einer seitlich-frontalen Kollision mit dem Fahrzeug aus dem Kanton Zug kam. Durch die Wucht des Aufpralls kollidierte das Fahrzeug mit italienischen Kontrollschildern zusätzlich mit einem parkierten Fahrzeug mit Urner Kontrollschildern.

Sachschaden von 70'000 Franken

Der Lenker des Fahrzeugs mit italienischen Kontrollschildern verletzte sich bei diesem Unfall erheblich; derjenige des Wagens mit Zuger Kennzeichen sowie drei Mitfahrende verletzten sich leicht. Sie alle wurden durch die Rettungsdienste in umliegende Spitäler gebracht. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 70'000 Franken. Aufgrund der Rettungs- und Räumungsarbeiten musste die Axenstrasse in beide Fahrtrichtungen für rund 45 Minuten gesperrt werden.

Im Einsatz standen der Rettungsdienst des Kantonsspitals Uri, der Rettungsdienst des Spitals Schwyz, die Feuerwehren Sisikon und Altdorf, der Samariterverein Sisikon, First Responder der AlpinMedic GmbH, ein lokales Abschleppunternehmen und die Kantonspolizei Uri.