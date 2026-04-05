Am Samstagnachmittag ereignete sich beim Durchsteigen des Sickinelli Couloirs am Fleckistock ein schwerer Lawinenunfall. Drei Italiener befanden sich im Aufstieg, als sich ein Schneebrett löste. Zwei Personen wurden schwer verletzt.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Samstagnachmittag, kurz vor 15 Uhr, kam es beim Durchsteigen des Sickinelli Couloirs am Fleckistock zu einem schweren Lawinenunfall, heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Uri am Sonntag. Drei Italiener befanden sich im Aufstieg, als sich ein Schneebrett löste.

Dabei wurden die zwei vorsteigenden Alpinisten von einer abgehenden Lawine erfasst, mitgerissen und rund 200 Meter aus dem Couloir gespült. Der dritte Alpinist, der sich etwas weiter unten befand, konnte sich selbstständig in Sicherheit bringen und wurde nicht verschüttet.

Ursache für Lawinenabgang wird untersucht

Beide von der Lawine erfassten Alpinisten wurden schwer verletzt, einer von ihnen lebensbedrohlich. Sie konnten durch die Einsatzkräfte der Alpinen Rettung und der Rega geborgen und in ein Spital ausserhalb des Kantons geflogen werden.

Die Ursache des Lawinenabgangs ist Gegenstand der laufenden Abklärungen der Kantonspolizei Uri. Im Einsatz standen die Rega, die Alpine Rettung Zentralschweiz, die Swiss Helicopter AG sowie die Kantonspolizei Uri.