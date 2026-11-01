Auto brennt auf dem Oberalppass komplett aus

Auf dem Oberalppass ist am Samstagabend ein Auto in Brand geraten. Der Lenker konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Passstrasse blieb rund zwei Stunden gesperrt.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Ein Personenwagen mit Schwyzer Kontrollschildern ist am Samstagabend auf der Oberalpstrasse am Oberalppass bei Andermatt UR vollständig ausgebrannt. Das Auto war kurz nach 18.30 Uhr talwärts unterwegs, wie die Kantonspolizei Uri mitteilt.

Kurz nach der Galerie auf der Passhöhe bemerkte der Lenker Rauch im Bereich der Motorhaube. Er konnte den Wagen noch auf einem Ausstellplatz nach der Galerie abstellen und sich in Sicherheit bringen.

Totalschaden am Auto

Die Feuerwehr Andermatt rückte rasch aus. Trotzdem brannte das Fahrzeug komplett aus. Am Auto entstand Totalschaden, der Lenker blieb unverletzt.

Für die Löscharbeiten und die anschliessende Bergung musste die Oberalpstrasse während rund zwei Stunden gesperrt werden. Im Einsatz standen die Feuerwehr Andermatt, ein lokales Abschleppunternehmen und die Kantonspolizei Uri.