In Altdorf UR ist am Montagabend eine 16-Jährige von einem Töff erfasst udn dabei verletzt worden. Der Lenker fuhr danach weiter, ohne sich um sie zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

In Altdorf UR ist es am Montagabend zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Töff und einer Fussgängerin gekommen. Die 16-jährige Jugendliche wurde dabei leicht verletzt, wie die Kantonspolizei Uri mitteilt.

Der Unfall passierte um 18.10 Uhr in der Begegnungszone beim Türmli. Die Jugendliche wollte über die Strasse in Richtung Dorfbrunnen laufen. In der Mitte der Fahrbahn kam ihr ein Töfffahrer entgegen, der in Richtung Norden unterwegs war. Laut Polizei reduzierte der Töfffahrer seine Geschwindigkeit. Deshalb lief die 16-Jährige weiter über die Strasse. Danach kam es zur Kollision zwischen ihr und dem Töff.

Polizei sucht Zeugen

Der Lenker fuhr weiter, ohne sich um die verletzte Jugendliche zu kümmern. Beim Töff handelt es sich mutmasslich um ein Modell der Marke Beta mit Urner Kontrollschild und einem blauen Lernfahrer-«L». Der Lenker trug einen Crosshelm mit einer blau leuchtenden Schutzbrille.

Die Kantonspolizei Uri sucht Zeugen. Personen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Töfffahrer machen können, sollen sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 41 41 874 53 53 melden.