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Nach Felssturz
Axenstrasse nach Sperrung wieder befahrbar

Die Axenstrasse A4 zwischen Flüelen und Sisikon ist nach einem Felssturz wieder frei. Die Sperrung im Bereich Gumpisch wurde aufgehoben. Der Verkehr läuft nun normal.
Publiziert: vor 15 Minuten
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Aktualisiert: vor 2 Minuten
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Die Axenstrasse im Kanton Uri ist nach einem Felssturz bei Gumpisch seit 14 Uhr gesperrt. (Symbolbild)
Foto: keystone-sda.ch
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Daniel MacherRedaktor News

Die Axenstrasse A4 zwischen Flüelen und Sisikon ist wieder normal befahrbar. Das meldet Alertswiss.

Die Strecke war zuvor in beide Richtungen gesperrt worden, nachdem es im Bereich Gumpisch zu einem Felssturz gekommen war. Zwischenzeitlich war der Verkehr umgeleitet beziehungsweise lokal geregelt worden.

Die Kantonspolizei Uri bestätigte den Vorfall sowie den Einsatz vor Ort. Inzwischen konnte die Sperrung jedoch aufgehoben und die Strasse wieder vollständig für den Verkehr freigegeben werden.

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