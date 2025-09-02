Am Sonntag, 14. September, ist die Axenstrasse zwischen Brunnen SZ und Sisikon UR für den Veloverkehr geöffnet. Dies im Zusammenhang mit dem Veloanlass «Klausen Monument», bei dem der Klausenpass für den motorisierten Verkehr gesperrt wird.

Velos dürfen für einen Tag die Axenstrasse befahren

Velos dürfen für einen Tag die Axenstrasse befahren

Die Axenstrasse führt den Vierwaldstättersee entlang und ist zwischen Sisikon UR und Brunnen SZ normalerweise für den Veloverkehr gesperrt. Am 14. September ist das Velofahrverbot zwischen 6:00 und 21:00 Uhr aufgehoben. (Archivaufnahme) Foto: URS FLUEELER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Mehrere tausend Velo-Begeisterte werden erwartet, wie das Bundesamt für Strassen (Astra) am Dienstag in einer Mitteilung schrieb. Am jährlich stattfindenden Breitensport-Anlass erklimmen sie den Klausenpass zwischen Uri und Glarus.

Auch auf der Axenstrasse ist darum mit deutlich mehr Langsamverkehr zu rechnen als üblich.

Die Aufhebung des Velofahrverbots zwischen Brunnen und Sisikon soll dazu beitragen, lange Wartezeiten aufgrund von überfüllten Zügen oder Veloverlad-Shuttles zu vermeiden.

Velos dürfen die Strasse am 14. September von 6:00 Uhr bis 21:00 Uhr befahren. Anschliessend gilt das Fahrverbot für den Langsamverkehr wieder.