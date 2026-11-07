Auto verliert Rad – dann kracht es

Auf der A4 bei Goldau hat sich am Freitagabend während der Fahrt das linke Vorderrad eines Autos gelöst. Der Wagen überschlug sich anschliessend mehrfach. Der Mann am Steuer wurde leicht verletzt.

Darum gehts Das Auto eines jungen Mannes (22) verlor bei Goldau S/ auf der A4 ein Vorderrad

Der Wagen landete in der Böschung und überschlug sich wohl.

Leicht verletzt kam der Mann ins Spital, das Auto wurde sichergestellt.

Marian Nadler Redaktor News

Am Freitagabend fuhr ein Mann (22) mit seinem Auto auf der Autobahn A4 von Schwyz in Richtung Küssnacht. Bei der Ausfahrt Goldau löste sich um 22 Uhr plötzlich das linke Vorderrad des Wagens. Anschliessend geriet das Auto am rechten Strassenrand in die Böschung und überschlug sich mutmasslich mehrmals.

Der Autofahrer hatte Glück. Er konnte das Fahrzeug laut einer Medienmitteilung selbstständig und mit leichten Verletzungen verlassen. Der aufgebotene Rettungsdienst brachte ihn ins Spital.

Zur Klärung der Unfallursache wurde der Personenwagen polizeilich sichergestellt. Für die Reinigung der Fahrbahn stand das Amt für Betrieb Nationalstrassen im Einsatz.