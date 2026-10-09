Tiertransporter kippt auf Auto – Frau schwer verletzt

Am Freitag, 9. Oktober 2026, hat sich auf der H8 zwischen Biberbrugg und Schindellegi ein Viehanhänger von einem Lieferwagen gelöst und ist auf ein entgegenkommendes Auto gekippt. Die 84-jährige Autofahrerin wurde dabei erheblich verletzt.

Janine Enderli Redaktorin News

Ein 21-jähriger Lenker war kurz nach 10.30 Uhr mit einem Lieferwagen und einem mit sieben Rindern beladenen Anhänger von Einsiedeln in allgemeine Richtung Schindellegi unterwegs. Auf der Einfahrt zur H8 löste sich der Anhänger aus bislang ungeklärten Gründen vom Zugfahrzeug. Er geriet unkontrolliert auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem Wiesenbord.

Durch den Aufprall wurde der Anhänger zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kippte auf ein entgegenkommendes Auto.

Seniorin eingeklemmt

Durch den Aufprall des Anhängers wurde die 84-jährige Autofahrerin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und erheblich verletzt. Nach der Sicherung des Anhängers und der medizinischen Erstversorgung konnte sie durch die Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Anschliessend wurde sie mit einem Rettungshelikopter der Rega in ein Spital geflogen.

Die sieben Rinder im Anhänger wurden durch den Unfall verletzt. Ein aufgebotener Tierarzt musste fünf Tiere erlösen. Die beiden weiteren Rinder konnten gerettet werden und wurden zur weiteren Betreuung der Grosstierrettung übergeben