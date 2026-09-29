Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- 95-Jähriger kollidiert mit Auto auf Kantonsstrasse in Schübelbach SZ
- Rollstuhlfahrer lebensbedrohlich verletzt, Autofahrer unverletzt
- Unfall ereignete sich Montag um 14 Uhr, Polizei ermittelt
Sandra MarschnerRedaktorin News-Desk
Am Montagnachmittag fuhr ein 95-Jähriger um 14 Uhr mit einem Elektrorollstuhl auf der Kantonsstrasse in Schübelbach SZ in Fahrtrichtung Siebnen. Dabei kam es bei einem Überholmanöver eines 21-jährigen Autofahrers zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Rollstuhlfahrer verletzte sich dabei lebensbedrohlich und wurde nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt.
Die Kantonspolizei Schwyz hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.