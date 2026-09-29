Beim Überholen kollidierte ein 21-jähriger Autofahrer in Schübelbach mit einem 95-jährigen Rollstuhlfahrer. Der Rollstuhlfahrer wurde dabei lebensbedrohlich verletzt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 95-Jähriger kollidiert mit Auto auf Kantonsstrasse in Schübelbach SZ

Rollstuhlfahrer lebensbedrohlich verletzt, Autofahrer unverletzt

Unfall ereignete sich Montag um 14 Uhr, Polizei ermittelt

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Montagnachmittag fuhr ein 95-Jähriger um 14 Uhr mit einem Elektrorollstuhl auf der Kantonsstrasse in Schübelbach SZ in Fahrtrichtung Siebnen. Dabei kam es bei einem Überholmanöver eines 21-jährigen Autofahrers zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Rollstuhlfahrer verletzte sich dabei lebensbedrohlich und wurde nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Die Kantonspolizei Schwyz hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.