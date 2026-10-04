Zwei Personen sind am Samstagnachmittag in Einsiedeln durch eine Oberlichtkuppel gestürzt und wurden lebensbedrohlich verletzt. Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Samstagnachmittag kam es an der Spitalstrasse in Einsiedeln SZ zu einem Unfall. Ein 22-jähriger Mann und eine 22-jährige Frau befanden sich während eines öffentlichen Anlasses auf dem Dach einer Gewerbehalle. Kurz nach 15.30 Uhr stürzten die beiden aus bisher unbekannten Gründen durch eine Oberlichtkuppel rund vier Meter in die Tiefe.

Beide Personen wurden beim Sturz lebensbedrohlich verletzt. Nach der medizinischen Erstversorgung durch mehrere Rettungsdienste wurden sie mit der Rega in ausserkantonale Spitäler geflogen. In Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz hat die Kantonspolizei Schwyz die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.