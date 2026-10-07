Lieferwagenbrand vor einem Tunnel in Schindellegi SZ: Seit 8.30 Uhr ist die betroffene Strasse überlastet. Die Feuerwehr löscht, der Verkehr läuft durchs Dorf. Zu Verletzten gibt es noch keine Angaben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Vor einem Tunnel in Schindellegi SZ brennt ein Lieferwagen

Die Feuerwehr ist im Einsatz; Verletzte sind noch unklar

Seit 8.30 Uhr ist die Einsiedlerstrasse überlastet

Mattia Jutzeler Redaktor News

Überlastung des Pendlerverkehrs in Schindellegi SZ. Vor einem Tunnel brennt ein Fahrzeug lichterloh. Laut einem Leserreporter vor Ort hat ein Lieferwagen Feuer gefangen. Ein Foto zeigt, wie eine grosse Rauchsäule vor dem Tunnel emporsteigt.

Die Kantonspolizei Schwyz bestätigt auf Anfrage von Blick einen laufenden Feuerwehreinsatz. Ob es bei dem Brand Verletzte gab, ist aktuell noch unklar. Die Löscharbeiten dauern an.

Der Brand sorgt aktuell für Verkehrsbehinderungen. Laut dem Touring Club Schweiz TCS ist der Strassenverkehr auf der Einsiedlerstrasse zwischen der Abzweigung Schindellegi und Biberbrugg seit 8:30 Uhr überlastet. Der Verkehr wird durch das Dorf Schindellegi umgeleitet, erklärt ein Sprecher der Kantonspolizei.