Mann (†57) stürzt am Tomlishorn ab – tot

Am Donnerstag hat sich beim Pilatus, unterhalb des Tomlishorn, ein Bergunfall ereignet. Ein 57-jähriger Berggänger ist im steilen Gelände abgestürzt und hat sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Rega findet leblosen 57-Jährigen unterhalb des Tomlishorns in Hergiswil

Mann aus Aargau stürzte vermutlich beim alten Tomliweg tödlich ab

Einsatz von Polizei, Staatsanwaltschaft, Rega und Care Team zur Bergung

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Am Freitag, um 09.30 Uhr, erhielt die Schweizerische Rettungsflugwacht Rega die Meldung einer Drittperson, wonach diese in Hergiswil, unterhalb des Tomlishorns, in einem Couloir einen Rucksack festgestellt hatte.

Bei einem anschliessenden Suchflug konnte die Rega im angegebenen Gebiet eine leblose Person feststellen. Diese wurde mittels Helikopter geborgen. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 57-jährigen Berggänger aus dem Kanton Aargau.

Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte dieser am Vortag im Bereich des alten Tomliwegs abgestürzt und dabei tödlich verletzt worden sein.

Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Kantonspolizei Nidwalden untersucht den Unfall in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Nidwalden. Im Einsatz standen die Kantonspolizei Nidwalden, die Staatsanwaltschaft Nidwalden, die Schweizerische Rettungsflugwacht Rega sowie das Care Team.