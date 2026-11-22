Tragischer Unfall in einem Holzverarbeitungsbetrieb in Stans NW: Ein 23-jähriger Mitarbeiter wurde am Freitagnachmittag von herabfallenden Holzplatten erfasst. Trotz sofortiger Reanimation kam für den jungen Mann jede Hilfe zu spät.

Darum gehts In einem Holzverarbeitungsbetrieb in Stans NW wurde ein Mitarbeiter von Holzplatten erfasst

Der 23-Jährige starb trotz sofortiger Reanimation durch die Rettungskräfte noch am Unfallort

Die Kantonspolizei Nidwalden untersucht die Unfallursache gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft

Daniel Macher Redaktor News

In einem Holzverarbeitungsbetrieb in Stans NW ist es am Freitagnachmittag zu einem tödlichen Arbeitsunfall gekommen. Kurz nach 14 Uhr wurde ein 23-jähriger Mitarbeiter bei Arbeiten in den Geschäftsräumlichkeiten von herabfallenden Holzplatten erfasst und schwer verletzt.

Die alarmierten Rettungskräfte rückten umgehend aus. Vor Ort leiteten sie sofort Reanimationsmassnahmen ein. Doch vergeblich: Der junge Mann erlag noch auf der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Unfallursache wird untersucht

Wie es zum tragischen Unfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Spezialisten der Kantonspolizei Nidwalden untersuchen den Vorfall gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Nidwalden.

Neben der Polizei und der Staatsanwaltschaft standen auch der Rettungsdienst, ein Notarzt sowie das Care Team Nidwalden/Engelberg im Einsatz.