Vermisste Frau im Kanton Nidwalden tot aufgefunden

Am Mittwoch wurde der Kantonspolizei Solothurn eine Frau als vermisst gemeldet. Nun ist klar: Sie starb im Kanton Nidwalden. Eine Dritteinwirkung schliesst die Polizei aus.

Am Sonntag vor einer Woche wurde bei der Kantonspolizei Solothurn eine Frau (†39) aus Dornach als vermisst gemeldet. Sie wollte vor ihrem Verschwinden im Kanton Nidwalden wandern gehen. Die ersten Suchmassnahmen und Abklärungen der Kantonspolizei Solothurn ergaben vorerst keine Hinweise auf den Aufenthaltsort der gesuchten Person.

Am Samstag wurde die Vermisste in einem Waldgebiet im Kanton Nidwalden tot aufgefunden, wie die Kantonspolizei jetzt mitteilt. «Die polizeilichen und rechtsmedizinischen Untersuchungen ergaben keine Hinweise auf eine strafbare Dritteinwirkung», heisst es in einem Communique.