Töfffahrer (†64) bei Verkehrsunfall in Buochs NW verstorben

Gestern am späteren Nachmittag hat sich auf der Beckenriederstrasse in Buochs zwischen einem Töff und einem Personenwagen ein Verkehrsunfall ereignet. Der Töfffahrer erlag noch auf der Unfallstelle an seinen Verletzungen.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Am Samstag, um ca. 17.30 Uhr, fuhr ein 64-jähriger Töfffahrer mit seinem Töff von Buochs herkommend auf der Beckenriederstrasse Richtung Beckenried. Im Bereich Hobiel bog gleichzeitig ein 64-jähriger Fahrzeuglenker von der Autobahnausfahrt herkommend Richtung Buochs-Dorf in die Beckenriederstrasse ein.

Dabei kam es zur Kollision mit dem Töfffahrer. In der Folge kollidierte der Mann mit einem weiteren Fahrzeug, das auf der Einspurstrecke aus Beckenried kommend auf den Autobahnanschluss Buochs einbiegen wollte.

Trotz der sofort eingeleiteten Rettungsmassnahmen verstarb der 64-jährige Töfffahrer aus der Region noch auf der Unfallstelle. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Die genaue Unfallursache wird nun durch Spezialisten der Kantonspolizei Nidwalden zusammen mit der Staatsanwaltschaft Nidwalden abgeklärt. Im Einsatz standen neben der Kantonspolizei und der Staatsanwaltschaft die Feuerwehr Buochs-Ennetbürgen, die Stützpunktfeuerwehr Stans, der Rettungsdienst, das Care Team NW sowie ein privates Abschleppunternehmen.