Tschechischer Tourist (†18) verunfallt am Pilatus tödlich

Am Donnerstag hat sich im Gebiet Klimsenhorn am Pilatus ein Bergunfall ereignet. Ein 18-jähriger Tourist stürzte in steilem Gelände ab und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 18-jähriger Tscheche stürzt am Pilatus ab und stirbt

Opfer wurde im Gebiet Klimsenhorn von der Rega tot geborgen

Unfallhergang wird von der Polizei und Staatsanwaltschaft Nidwalden untersucht

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Der 18-Jährige hielt sich im Rahmen einer jugendlichen Reisegruppe auf dem Pilatus auf und war während einer vereinbarten Freizeitphase allein unterwegs. Die Reisegruppe hatte sich für die gemeinsame Talfahrt nach Alpnach um 13.30 Uhr verabredet. Als der junge Mann nicht zum vereinbarten Treffpunkt erschien und auch telefonisch nicht mehr erreichbar war, wurde die Kantonspolizei Nidwalden verständigt.

Zur Suche nach dem Vermissten wurde die Schweizerische Rettungsflugwacht Rega aufgeboten. Im Rahmen eines Suchfluges konnte die Person im Gebiet Klimsenhorn lokalisiert werden. Der Tourist war im steilen Gelände abgestürzt und hatte dabei tödliche Verletzungen erlitten. Er konnte nur noch tot geborgen werden.

Unfallhergang wird untersucht

Beim Verunfallten handelt es sich um einen 18-jährigen Staatsangehörigen der Tschechischen Republik. Der genaue Unfallhergang wird durch Spezialisten der Alpinen Einsatzgruppe der Kantonspolizei Nidwalden in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Nidwalden abgeklärt.

Zur Betreuung der jugendlichen Reisegruppe wurde das Care Team Nidwalden / Engelberg beigezogen. Im Einsatz standen die Kantonspolizei Nidwalden, die Staatsanwaltschaft Nidwalden, das Care Team Nidwalden / Engelberg und die Schweizerische Rettungsflugwacht Rega.