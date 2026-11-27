Eine Anwohnerin meldete in Ennetmoos NW dunkel gekleidete Personen mit Taschenlampen. Kurz darauf kontrollierte die Polizei zwei Franzosen in einem gestohlenen Auto – sie stehen unter Verdacht, Einbrüche in drei Kantonen begangen zu haben.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Freitagmorgen um 4.15 Uhr meldete sich eine aufmerksame Anwohnerin bei der Kantonspolizei Nidwalden. Im Industriegebiet Juch/Eimatt in Ennetmoos NW würden sich mehrere dunkel gekleidete Personen mit Taschenlampen aufhalten, teilte sie der Polizei mit.

Die Kantonspolizei Nidwalden leitete daraufhin sofort Fahndungsmassnahmen ein. Bei der Nahfahndung kontrollierten Einsatzkräfte unweit des gemeldeten Ereignisorts zwei verdächtige Männer in einem parkierten Personenwagen.

Einbruchserie in drei Kantonen

Die weiteren Ermittlungen ergaben laut Polizei, dass das Auto in derselben Nacht bei einem Einbruchdiebstahl in Kriens LU entwendet worden war. Die beiden Männer wurden daraufhin vorläufig festgenommen.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um zwei französische Staatsangehörige im Alter von 19 und 20 Jahren. Sie stehen im Verdacht, in Kriens LU, Kerns OW und Ennetmoos NW mehrere Einbruch- und Diebstahlsdelikte begangen zu haben.

Die weiteren Ermittlungen laufen laut Kantonspolizei Nidwalden in enger Zusammenarbeit mit den beteiligten Polizeikorps und Staatsanwaltschaften der Kantone Luzern, Obwalden und Nidwalden.