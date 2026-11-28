Aufatmen für Bahnreisende: Die Störung auf der Strecke zwischen Luzern und Zürich ist behoben. Der Bahnverkehr läuft wieder normal.

Angela Rosser Journalistin News

Gute Nachrichten für Zugreisende: Die technische Störung an der Bahnanlage zwischen Rotkreuz und Oberrüti sowie zwischen Rotkreuz und Gisikon-Root ist behoben. Die Einschränkungen im Bahnverkehr sind aufgehoben.

Betroffen waren die Linien

EC

IC21

IR26

IR70

IR75

S1

S26.

Während der Störung kam es zu Verspätungen, Ausfällen und Umleitungen. Reisende zwischen Luzern und Zürich HB mussten teilweise via Olten fahren.

Die SBB empfehlen, den Fahrplan vor der Abfahrt weiterhin zu prüfen. Es kann vereinzelt noch zu Folgeverspätungen kommen.