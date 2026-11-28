Angela RosserJournalistin News
Gute Nachrichten für Zugreisende: Die technische Störung an der Bahnanlage zwischen Rotkreuz und Oberrüti sowie zwischen Rotkreuz und Gisikon-Root ist behoben. Die Einschränkungen im Bahnverkehr sind aufgehoben.
Betroffen waren die Linien
- EC
- IC21
- IR26
- IR70
- IR75
- S1
- S26.
Während der Störung kam es zu Verspätungen, Ausfällen und Umleitungen. Reisende zwischen Luzern und Zürich HB mussten teilweise via Olten fahren.
Die SBB empfehlen, den Fahrplan vor der Abfahrt weiterhin zu prüfen. Es kann vereinzelt noch zu Folgeverspätungen kommen.