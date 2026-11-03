Am frühen Morgen kam es in der Region Sursee zu einem Polizeieinsatz. Bei Knutwil LU im Kanton Luzern wurde eine tote Person gefunden. Laut einer Mitteilung handelt es sich um einen Velofahrer.

Mehrere Leser meldeten sich am Dienstagmittag bei der Redaktion und berichteten über einen Polizeieinsatz. Ein Leser sagt, dass eine tote Person gefunden worden sei. «Ich habe gesehen, wie sie einen Sarg ausgeladen und ein Zelt aufgestellt haben», sagt der Leser. Ein anderer bestätigt das mit dem Zelt. Auch ein Super-Puma-Helikopter der Schweizer Armee wurde in der Region gesehen.

Die Polizei bestätigte auf Anfrage einen entsprechenden Einsatz, verneinte jedoch, dass ein Helikopter dazu gehört habe. Das habe nichts mit dem Polizeieinsatz zu tun gehabt. Die Luzerner Polizei erklärte, dass man in Knutwil LU einen toten Velofahrer aufgefunden habe und es sich um einen «aussergewöhnlichen Todesfall» handle, jedoch ohne Dritteinwirkung.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde der Mann umgehend geborgen. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmassnahmen verstarb der Velofahrer noch vor Ort, heisst es später am Nachmittag in einer Medienmitteilung. Die Polizei bittet Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich bei der Luzerner Polizei unter 041 248 81 17 zu melden.