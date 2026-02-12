Am Mittwochabend kommt es auf der Zugstrecke zwischen Beinwil am See AG und Hitzkirch LU zu einem Personenunfall. Ein Jugendlicher erlitt auf dem Dach eines Zuges einen Stromschlag.

Darum gehts Ein 17-Jähriger wurde am Mittwoch in Mosen LU erheblich verletzt

Der Jugendliche erlitt einen Stromschlag auf einem Zugdach

Zugstrecke bei Mosen LU war vier Stunden gesperrt, Bahnersatzbusse wurden eingesetzt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Es hört nicht auf: Bei der Luzerner Polizei ging am Mittwoch um 19.30 Uhr die Meldung ein, dass es beim Bahnhof Mosen LU zu einem Personenunfall gekommen sei. Vor Ort wurde ein erheblich verletzter Jugendlicher (17) vorgefunden. Durch einen Rettungshelikopter wurde der Teenager ins Spital geflogen. «Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der Jugendliche auf dem Dach des Zugs und erlitt dabei einen Stromschlag», schreibt die Luzerner Polizei in einer Medienmitteilung.

Aufgrund des Unfalls war die Zugstrecke zwischen Beinwil am See und Hitzkirch während rund vier Stunden gesperrt. Es kamen Bahnersatzbusse zum Einsatz.

Nicht der erste Train-Surfer-Vorfall

In der vergangenen Woche starb ein Train-Surfer (†18) auf der selben Strecke. Auch er erlitt einen Stromschlag. Ein Begleiter des Toten wurde nicht verletzt.

Bereits am 24. Januar 2026 kam es im Bahnhof Zofingen zu einem gleich gelagerten Fall, wobei ein 17-Jähriger auf einen Güterwagen kletterte und ebenfalls von einem Stromschlag erfasst und tödlich verletzt wurde. Auch in Langenthal BE kam es im Januar zu einem tödlichen Vorfall. Adon T.* (†14) wurde beim Besteigen eines Zugs von einem Stromschlag getroffen und starb.