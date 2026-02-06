Am Donnerstagabend kletterten zwei Train-Surfer auf das Dach eines Zuges zwischen Lenzburg AG und Mosen LU. Einer von ihnen erlitt dabei einen Stromschlag, welcher ihn tötete.

Darum gehts Ein Jugendlicher (†18) stirbt nach Stromschlag beim Train-Surfen in Beinwil am See AG

Bahnlinie und Hauptstrasse mehrere Stunden wegen Bergungsarbeiten gesperrt

Ähnlicher Todesfall am 24. Januar 2026 in Zofingen AG

Marian Nadler Redaktor News

Am Donnerstagabend, um 19:30 Uhr, erhielt die Kantonspolizei Aargau die Meldung, dass auf der Bahnlinie zwischen Beinwil am See und Mosen zwei Train-Surfer auf das Dach eines Zuges gestiegen waren. Dabei handelte es sich um einen 17- und einen 18-jährigen Mann.

Die beiden jungen Männer bestiegen laut einer Medienmitteilung den Zug am Bahnhof Lenzburg. Im Bereich Beinwil am See geriet der 18-Jährige zu nahe an stromführende Komponenten des Zuges und erlitt dadurch einen Stromschlag, welcher ihn tödlich verletzte. Durch den starken Stromschlag schleuderte es den 18-Jährigen vom Dach des fahrenden Zuges. Sein Begleiter, ein 17-Jähriger, wurde beim Vorfall nicht verletzt, ergänzt die Kantonspolizei Aargau. Er wurde vor Ort durch ein Care-Team betreut.

Bahnlinie mehrere Stunden gesperrt

Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine entsprechende Untersuchung.

Für die Bergungsarbeiten waren sowohl die Bahnlinie wie auch die Hauptstrasse zwischen Beinwil am See und Mosen für mehrere Stunden gesperrt. Die Feuerwehr Birrwil und die Regiowehr Aesch richteten eine entsprechende Umleitung ein.

Erinnerung an Vorfall in Zofingen

Nebst der Kantonspolizei Aargau waren Polizeikräfte der Regionalpolizei Aargau Süd und der Luzerner Polizei am Einsatz beteiligt. Zudem stand auch ein Rettungswagen sowie Mitarbeitende der SBB Feuerwehr - Intervention im Einsatz.

Bereits am 24. Januar 2026 kam es im Bahnhof Zofingen leider zu einem gleichgelagerten Fall, wobei ein 17-Jähriger auf einen Güterwagen kletterte und ebenfalls von einem Stromschlag erfasst und tödlich verletzt wurde.

Im Bereich von Gleisen und Fahrleitungen besteht höchste Lebensgefahr, warnt die Kantonspolizei. «Gleisanlagen dürfen keinesfalls betreten und Bahnwagen keinesfalls bestiegen werden. Die Gefahr durch herannahende Züge oder durch Stromschläge ist allgegenwärtig», mahtn sie.